США выходят из 66 международных организаций

В мире,США
166
Айман Аманжолова
корреспондент

Эти организации "больше не служат американским интересам", указали в Белом доме

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Об этом сообщил Белый дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как следует из опубликованных им документов, Трамп распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам".

Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.

#США #организации

