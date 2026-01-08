Эти организации "больше не служат американским интересам", указали в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о выходе США из 66 международных организаций. Об этом сообщил Белый дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Как следует из опубликованных им документов, Трамп распорядился о "выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам".

Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, все федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 структур вне ООН.