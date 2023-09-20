Стал первым Ризабек!

В финале первенства планеты, проходящего в Белграде (Сербия), наш 19-летний палуан в весовой категории до 92 кг со счетом 5:2 победил борца из Азербайджана Османа Нурмагомедова.

Ранее никому из казахстанцев не удавалось побеждать на чемпио­натах мира в этом виде борьбы. До сегодняшнего дня на счету отечественных «вольников» было 17 медалей: пять из них – серебряные, а 12 – бронзовые. Кстати, Ризабек Айтмухан стал не только первым, но еще и самым молодым казахстанским борцом, завоевавшим высшую награду на первенствах мира по видам борьбы.

– Большое спасибо всем, кто болел за меня. Это результат девятилетних тренировок. Это одно из моих последних соревнований в весе до 92 килограммов. Со следующего соревнования я перейду к весу до 97 килограммов, входящему в олимпийскую программу. Теперь моя цель – медали на Олимпиаде, – сказал Ризабек в интервью пресс-службе дирекции развития спорта.

К слову, наш победитель является военнослужащим по призыву Алматинской воинской части 5571 имени Героя Советского Союза, гвардии полковника Бауыржана Момышулы.

Отметим, что днем ранее в копилку сборной Казахстана по вольной борьбе бронзовую медаль принес Азамат Даулетбеков, который в схватке за третье место в весовой категории до 86 кг встречался с представителем Бахрейна Магомедом Шариповым и, уступая по ходу поединка в счете, на последних секундах сумел вырвать победу. Азамат стал двукратным бронзовым призером мировых первенств (в прошлом году он также взял «бронзу»). Более того, Даулетбеков еще и выиграл олимпийскую лицензию на летние Игры в Париже-2024 (к сожалению, у Ризабека Айтмухана в его весовой категории путевка не разыгрывалась, а потому он и переходит в другой вес).

Мы могли взять еще одну награду в Белграде – в весовой категории до 57 кг. Здесь в схватке за «бронзу» наш палуан Мейрамбек Картбай потерпел поражение от представителя Армении Арсена Харутюняна.