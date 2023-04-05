Почти сутки без воды остаются жители Балхаша

Подачу хозяйственно-питьевой воды планируется возобновить сегодня вечером.
Обнаружена причина аварии на магистральном водопроводе в Балхаше, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу акимата города в Facebook.
Напомним, вчера поставщик воды ТОО "Балхаш су" оповестило жителей города, что из-за порыва на магистральном водопроводе отключена подача питьевой воды по Балхашу, микрорайону Конырат, станции Балхаш.
«В результате 18-часовой откачки воды с камеры отсекающей задвижки трубопровода диаметром 800 мм обнаружена причина прорыва (лопнула задвижка) с задвижки примыкающего трубопровода диаметром 300 мм», – говорится в сообщении.
Откачка воды необходима, чтобы начать аварийно-восстановительные работы по замене задвижки, отметили в акимате, добавив, что работы проводятся бригадой Балхаш су.
Ситуация находится на личном контроле акима города и заместителя акима по жилищно-коммунальной сфере.
Хозяйственно-питьевую воду обещают дать к вечеру, ориентировочно к 17-18 часам.