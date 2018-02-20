​Стала настольной

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Галина Вологодская

Презентация собрала массу гостей: пришли студенты, педагоги, представители этнокультурных объединений, производственники, сотрудники библиотек. Начало обсуждению положило название книги «Тәуелсіздік дәуірі» – «Эра независимости». Сотрудники «Пушкинки» вместе с читателями «шли» по страницам издания, отмечая этапы становления молодого независимого государства.

– Это не просто книга, это время, через которое мы прошли, – отметила депутат Мажилиса Ирина Унжакова, принявшая участие в мероприятии через видеосвязь. – Благодаря сделанному за эти годы, молодежь имеет все возможности стать успешными людьми.

По словам председателя областного совета ветеранов Айтказы Шерубаева, характер историчес­ки созидательного времени объемно отразила следующая цитата: «Важнейший урок, который преподносит нам история независимого Казах­стана, заключается в том, что можно переломить любые неблагоприятные тенденции, опроверг­нуть любые негативные прогнозы и достигать самых амбициозных и высоких целей». Жанр книги – историческая публицистика – позволяет автору шаг за шагом рассказать 26-летнюю историю становления республики. Следуя за

мыслью Президента, читатель познает внутреннюю логику принятия решений Главой государства, видит вектор развития страны.

– Мы осознаем, что при единстве целей и грамотной стратегии развития Казахстан может стать высокоразвитым государством с сильным обществом сильных людей, – заключила сотрудник библиотеки Бахтылы Рахимбаева. – Книга «Эра независимости» находится в нашем фонде, ее электронная версия – на сайте «Пушкинки». Можно также скачать издание в электронном формате на мобильный телефон с QR-кода на нашем баннере.

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