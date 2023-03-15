Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане

Как стало известно, пара прошла обряд никах (бракосочетание), после они поссорились.

Фото: Kazpravda.kz

Житель села Жибек Жолы нанес имаму 13 ножевых ранений в Астане. Как стало известно, пара прошла обряд никах (бракосочетание), после они поссорились. В момент нападения на имама молодая невеста совершила попытку суицида, выпив уксус. Имам и невеста госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Жених задержан на месте преступления, он водворен в изолятор временного содержания, находится в РОП Алматинского района ДП Астаны. Мотивы выясняются", – проинформировали в полиции.

По данному факту отделом полиции района "Сарыарка" ДП Астаны начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.

Ранее в ДУМК сообщили о том, что работник одной из мечетей Астаны получил ножевое ранение.