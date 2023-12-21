Стало известно итоговое место Казахстана в рейтинге ФИФА

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сборная Казахстана сохранила свое положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: kff.kz

В обновленном табеле о рангах Казахстан по итогам года остался на 100-м месте. Первая десятка рейтинга ФИФА изменений также не претерпела.

Напомним, в ноябре подопечные Магомеда Адиева провели два матча в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Сначала дома обыграли Сан-Марино (3:1), затем в гостях уступили Словении (1:2).

Рейтинг ФИФА от 21 декабря 2023 года:
1 (1). Аргентина - 1855.2;
2 (2). Франция - 1845.44;
3 (3). Англия - 1800.05;
4 (4). Бельгия - 1798.46;
5 (5). Бразилия - 1784.09;
6 (6). Нидерланды - 1745.48;
7 (7). Португалия - 1745.06;
8 (8). Испания - 1732.64;
9 (9). Италия - 1718.82;
10 (10). Хорватия - 1717.57;
...100 (100). Казахстан - 1215.16.

Напомним, сборная Казахстана не сумела напрямую попасть на Евро-2024. Команда заняла четвертое место в группе, откуда отобрались Дания и Словения.

Теперь 21 марта команда Адиева сыграет с Грецией. Во второй паре сойдутся команды Люксембурга и Грузии. Победитель финала (26 марта) выйдет в финальную стадию Евро-2024.

#казахстан #рейтинг #ФИФА #место #итог

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