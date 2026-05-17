Стало плохо в горах: пожилого туриста экстренно эвакуировали в Алматы

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

На место происшествия незамедлительно направились спасатели МЧС

Фото: МЧС

На высоте 2600 метров в алматинских горах спасатели оказали помощь туристу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, в Бостандыкском районе, в районе поляны Терра выше водопада «Девичьи слёзы», от мужчины 1963 года рождения поступило сообщение о том, что ему стало плохо и требуется помощь спасателей для спуска с горной местности.

На место происшествия незамедлительно направились спасатели МЧС, сотрудники КСП БАУ, Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи. Спасатели оперативно обнаружили мужчину, оказали необходимую помощь и организовали его безопасный спуск.

После эвакуации пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра.

В МЧС напомнили, что перед выходом в горы важно учитывать состояние здоровья, погодные условия и обязательно сообщать близким о маршруте следования.

#Алматы #горы #МЧС #эвакуация #турист

