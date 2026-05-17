Токаев переговорил по телефону с лидерами ряда государств

Они поздравили Главу государства с днем рождения

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.