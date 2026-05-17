Поклонники Димаша из пяти стран Латинской Америки представили совместный музыкальный проект

Поклонники творчества Димаша Кудайбергена из Латинской Америки выпустили новый музыкальный видеопроект Fire, объединивший Dears из Чили, Бразилии, Мексики, Коста-Рики и Сальвадора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Проект был создан командой Diffusion Team как выражение любви и восхищения творчеством артиста. По словам участников, видео отражает искренность, страсть и преданность поклонников, вдохновлённых музыкой Димаша.

Особое внимание авторы уделили истории одной из участниц – девушки с нарушением зрения, которая, несмотря на трудности, приняла участие в записи.

Команда Diffusion Team также создала Latam Voces de Amor – пространство для музыкальных проектов и творчества Dears из Латинской Америки.