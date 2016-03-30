​Станут чемпионами трудовых свершений

Свежий выпуск
479
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
фото автора

В соревнованиях приняли участие не менее полусотни лучших студентов и выпускников технических и профессиональных образовательных заведений ВКО в возрасте до 22 лет. Примечательно, что разработанные членами экспертного жюри задания для пяти групп конкурсантов вплоть до самого начала состязаний держались в строгом секрете.

Между тем учащиеся и молодые рабочие уверенно демонстрировали то, чему научились во время обучения, прохождения практики и работы на производстве. К примеру, каменщики ставили стену из силикатного кирпича, а задание, соответственно, состояло в том, чтобы ширина шва не превышала одного сантиметра.

– В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил реализовать проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», – отметил в своем выступлении перед участниками конкурса заместитель акима области Жаксылык Омар. – В текущем году на базе четырех школ региона будут апробированы новые программы обучения.

По словам замакима, выпускники этих школ одновременно с аттестатом будут получать также диплом о присвоении рабочей квалификации. Реализация этого проекта позволит снизить уровень неквалифицрованной рабочей силы на рынке труда.

– Опыт Восточного Казахстана по дуальному обучению в системе ТиПО сегодня внедряется по всей стране, – подчеркнул директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий. – В регионе имеется большой спрос на газосварщиков, каменщиков, строителей монолитного каркаса. На стройках ощущается дефицит отделочников, имеющих навыки работы с левкасом, тонкими декоративными мозаиками и другими материалами.

По мнению И. Шацкого, результаты конкурса обнадеживают, тем более что он проходил непосредственно на производстве. За последние годы сотрудничество предприятий и колледжей региона, где готовят специалистов рабочих профессий, заметно укрепилось.

Популярное

Все
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области
Два золота и серебро завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах
Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка
Три человека стали жертвами сильного шторма в США
Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
Вечер классической музыки прошел в Астане
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Минсельхоз запустит программу льготного кредитования животноводческих хозяйств
Глава МВД: Принцип «Закон и Порядок» должен стать нормой поведения для каждого казахстанца
Касым-Жомарт Токаев поздравил Великого Герцога Люксембурга
Бектенов обсудил с главой ЕБРР реализацию крупных проектов в Казахстане
Мужчина убил девушку и ранил ее брата в Астане
Сенат не согласился с рядом норм нового Налового кодекса
Оказавшийся рядом хирург спас пострадавшую от урагана алматинку
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Новоселье у осетра
Импортозависимость будет снижена
Из рыболовов – в рыбоводы
Чтобы помнили

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]