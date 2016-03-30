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В соревнованиях приняли участие не менее полусотни лучших студентов и выпускников технических и профессиональных образовательных заведений ВКО в возрасте до 22 лет. Примечательно, что разработанные членами экспертного жюри задания для пяти групп конкурсантов вплоть до самого начала состязаний держались в строгом секрете.

Между тем учащиеся и молодые рабочие уверенно демонстрировали то, чему научились во время обучения, прохождения практики и работы на производстве. К примеру, каменщики ставили стену из силикатного кирпича, а задание, соответственно, состояло в том, чтобы ширина шва не превышала одного сантиметра.

– В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил реализовать проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», – отметил в своем выступлении перед участниками конкурса заместитель акима области Жаксылык Омар. – В текущем году на базе четырех школ региона будут апробированы новые программы обучения.

По словам замакима, выпускники этих школ одновременно с аттестатом будут получать также диплом о присвоении рабочей квалификации. Реализация этого проекта позволит снизить уровень неквалифицрованной рабочей силы на рынке труда.

– Опыт Восточного Казахстана по дуальному обучению в системе ТиПО сегодня внедряется по всей стране, – подчеркнул директор Палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий. – В регионе имеется большой спрос на газосварщиков, каменщиков, строителей монолитного каркаса. На стройках ощущается дефицит отделочников, имеющих навыки работы с левкасом, тонкими декоративными мозаиками и другими материалами.

По мнению И. Шацкого, результаты конкурса обнадеживают, тем более что он проходил непосредственно на производстве. За последние годы сотрудничество предприятий и колледжей региона, где готовят специалистов рабочих профессий, заметно укрепилось.