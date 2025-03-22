Старинный стиль в современном исполнении

В канун Наурыза в регионе состоялась выставка, позволившая жителям и гостям области познакомиться с работами ювелиров, кузнецов, мастеров кожевенного дела, умельцев по изготовлению народных головных уборов. Также здесь можно было увидеть древние экспонаты Жездинского музея горного и плавильного дела и Улытауского краеведческого музея.

Жездинский музей известен не только своими экспозициями, представляющими артефакты времен эпохи бронзы и средневековья. Коллектив хранителей истории славится тем, что на своих мероприятиях оживляет прошлое, и гости получают возможность перенестись на несколько веков, а то и тысячелетий назад, чтобы увидеть и понять смысл и красоту древних обычаев.

– Мы объединили праздник весны и выставку мастеров прикладного искусства, чтобы соз­дать особое настроение, – отметила директор Жездинского музея горного и плавильного дела им. Макена ­Торегельдина Зейпин ­Казанбаева. – Специально для наших гостей воссоздали историю нескольких обрядов, связанных с ремеслами и красивыми легендами казахского народа.

Существует, к примеру, сказание о том, как сакский правитель, уставший от затяжных кровопролитных войн, приказал переплавить наконечники стрел и копий в большой казан, который потом стал символом мира, благополучия, единства и солидарности тюркского народа. В большой светлый праздник ­Наурыз эта легенда и ее значение обретают новый смысл.

– Мы предложили свое прочтение этого предания, – рассказала Зейпин Казанбаева. – Изготовили стрелы, раздали нашим гостям, а потом торжественно собрали и передали в нашу настоящую кузню, где уже зажгли печь и подготовили все для нового обряда.

Как отметила директор музея, область Улытау известна как край древних металлургов. Кузнечное дело испокон веков считалось сакральным, с ним связано немало легенд. Каждый, кто работает с металлом и огнем, знает: чтобы дело шло как по маслу, нужно задобрить высшие силы.

– В музейной кузне сегодня работает Бахтияр Атаханов, – отметила она. – Тут хранятся инструменты и изделия прошлого века. Сегодня мы показали гостям, как наш мастер разжигает огонь, раздувает меха, которыми пользовались много-много лет назад. Наш уважаемый аксакал смазывает наковальню маслом. Отсюда и пошло выражение: чтобы дело пошло как по маслу. Данный обряд стал ежегодной традицией.

Передать словами атмосферу мероприятия очень сложно. На самом деле я очень люблю приезжать в Жездинский музей – здесь очень интересно. В этот же раз даже немного растерялась – меня давно так много не обнимали: вот что значит настоящее гостеприимство!

Открытие фестиваля – это и песни в исполнении жездинцев, и традиционный наурыз-көже, и национальные блюда, которыми угощали гостей. Ну и, конечно же, выставка и мастер-классы от ремесленников. Для них это еще и возможность, как говорится, показать товар лицом. К слову, наши мастера, как и художники, часто обращаются к истории, изучают фонды музеев, чтобы воссоздать, возродить секреты ремесла.

К примеру, информацию об изготовлении упряжи и холодного оружия мастера собирали из разных источников, чтобы лучше узнать историю их изобре­тения и трансформации. У древних мастеров заимствовано лучшее – материал, методы обработки материа­лов и инкрус­тации мельхиором и серебром, полудрагоценными камнями. Ювелир, кузнец ­Ергазы Исатаев рассказал, что сегодня седла и конское снаряжение пользуются большим спросом.

– Делаю их сам и только из натуральных материалов, – заметил он, показывая свои работы. – Идеи украшения рождаются в голове, а хороший опыт и знания я приобрел, когда создавал экспонаты для Улытауского визит-центра.

Искусство Ергазы Кенесовича не ограничивается только изготовлением сбруи или холодного оружия. Мастер известен своими ювелирными изделиями, которые в свое время были представлены на выставках за рубежом. Ему подвластны металл, кожа, дерево.

Как именно рождается искусство мастера, показали на деле, а вот бонусом для выставки древних ювелирных экспонатов стала демонстрация украшения девушки на выданье.

Сотрудники музея готовятся к новым проектам и говорят о стремлении и далее возрождать традиции, чтобы передавать их потомкам.