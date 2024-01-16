Стартовал третий этап республиканской олимпиады для сельских школьников

Образование
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Более тысячи школьников принимают участие в третьем этапе республиканской предметной олимпиады для учащихся сельских школ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения РК

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Стартовал третий этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 9-11(12) классов, обучающихся в сельских школах республики. 

Республиканский этап проводится по 6 предметам естественно-математического направления (с 14 по 18 января) и 7 предметам общественно-гуманитарного направления (с 21 по 25 января) в традиционном формате в два тура.

«Главной целью олимпиады является создание оптимальных условий для выявления развития и поддержки талантов и способностей учащихся школ сельской местности страны, отбора наиболее академически способных учащихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации. Согласно правилам, олимпиада проводится по 13 предметам и состоит из 3 этапов. В первом (стартовом) этапе приняли участие 78 404 учащихся из разных регионов страны. Во втором (отборочном) этапе приняли участие 25 844 школьника. Из них 1088 победителей получили путевки в третий (республиканский) этап» , –  отметила руководитель отдела организации интеллектуальных мероприятий и международного сотрудничества РНПЦ «Дарын» Айгерим Ерниязова.

По итогам определяются победители и призеры – 45% от общего числа участников. Они награждаются дипломами I, II, III степеней министерства просвещения РК. Также всем участникам будут вручены сертификаты и памятные подарки. Кроме того, победителям будут вручены ректорские гранты ряда вузов страны.

Отмечается, что все участники III этапа будут зачислены в республиканскую заочную школу «Дарын». Обладатели дипломов I степени примут участие в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 2024 года.

#олимпиада #ученики #сельские школы #республиканский этап

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