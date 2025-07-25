Стартовала уборка озимой пшеницы

Сельское хозяйство
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Регион первым в стране начал уборку озимой пшеницы. Пос­тупление зерна стартовало с полей ТОО «Зеренда Сақтау Өнімдері». Сбор урожая здесь идет активными темпами. По данным хозяйства, урожайность достигает 30–32 центнера с гектара.

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Вчера с ходом жатвы лично ознакомился глава региона Марат Ахметжанов. Как рассказал акиму области директор ТОО Ербол Жауаров, озимую пшеницу сорта «Умка» они посеяли в сентябре прошлого года, применив все необходимые агротехнологии, включая внесение удобрений. Сегодня поле находится­ в фазе полной спелости. Уборка идет организованно и слаженно. Использование научных методов и устойчивых сортов зерновых культур позволило хозяйству получить ранний урожай.

Власти региона рассматривают возможность масштабирования прак­тики озимого земледелия.

Как отметил заместитель акима области Мурат Балпан, регион активно диверсифицирует посевные площади, расширяя посевы масличных и кормовых культур. Общая площадь ярового сева в текущем году составила 5,5 млн гектаров, что превышает прошлогодние показатели. Все технологические этапы выполнены в срок, внесены удобрения и средства защиты растений. Массовая уборка зерновых в регионе начнется после 25 августа.

Существенную роль в развитии аграрного сектора играет государственная поддержка. В 2024 году по программе «Кең дала» и «Кең дала-2» 870 фермеров области получили льготные кредиты на сумму свыше 103,5 млрд тенге. Кроме того, в рамках программы льготного лизинга акмолинские аграрии приоб­рели 587 единиц сельхозтехники на 31 млрд тенге. Всего на развитие агропромышленного комплекса региона направлено более 227 млрд тенге.

Сегодня в области действуют порядка 9 тыс. агроформирований. В прошлом году регион подтвердил статус главной житницы страны, собрав рекордный за десятилетия урожай – более 6,5 млн тонн зерна.

#сельское хозяйство #уборка #пшеница #урожай

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