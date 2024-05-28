Прием заявок для поступления в магистратуру стартует 1 июня

1 июня начнут принимать заявки на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz по 8 июля 2024 года. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа.

При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и месту сдачи тестирования претенденты могут до завершения срока приема заявлений (до 8 июля). Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 13 июля.

Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл – 75 баллов.

Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по творческим специальностям будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования с 1 июня по 8 июля.

«В этом году внесены изменения в правила по поступлению в профильную магистратуру. Теперь, желающие поступить в профильную магистратуру освобождены от сдачи блока «Тест на определения готовности к обучению». Таким образом, они сдают только тест по профилю группы образовательных программ. Пороговый балл составит 30 баллов, в том числе не менее 7 баллов по каждому предмету», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, лица, имеющие не менее пяти лет стажа на руководящей должности или не менее десяти лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы, зачисляются на профильную магистратуру на платной основе по результатам собеседования.

В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на почти 13 тыс. образовательных грантов. Список грантов опубликован на сайте НЦТ по этой ссылке.