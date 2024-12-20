Стать куратором... собачки

Каждый добрый и щедрый человек теперь может стать куратором полюбившейся собаки или кошечки из приюта для бездомных животных Андрея Исакова. Новый проект помогает спасать животных, оказавшихся в беде. Идея проста и трогательна: любой желающий может вносить вклад в содержание конкретной собаки или кошки. И это не только забота о питомце, но и возможность сделать мир немного добрее.

Сейчас приют, рассчитанный на 500 псов и 250 кошек, переполнен: только собак больше тысячи! Многие из них оказались здесь после весеннего паводка, когда хозяева, покидая свои дома, не смогли взять с собой питомцев. В приюте никто не остается без помощи: животных кормят, лечат, дают кров и шанс найти новых хозяев.

Проект «Я живой» помогает привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Куратор вносит ежемесячную сумму (не менее 20 тыс. тенге) на содержание выбранного питомца и при желании может навещать его. На вольерах собак и кошек, у которых появились кураторы, теперь есть таблички с именами «ангелов-хранителей».

– Это возможность подарить животному вторую жизнь, оставаясь в своем привычном жизненном ритме, – делится создатель приюта Андрей Исаков. – Вы помогаете ему едой, лечением, теплым местом. Сегодня у нас уже 46 кураторов – 46 историй любви и спасения.

В приюте животных лечат, прививают, кастрируют, создают комфортные условия: прос­торные вольеры, теплые будки, зоны отдыха. Однако объем работы огромен, и помощь нужна постоянно.

– Я мечтал о мире, где животные не знают голода и одиночества, – признается Андрей Исаков. – Сегодня мы соз­даем этот мир здесь, в приюте. Но для многих братьев наших меньших это пока только мечта. Поэтому призываю всех: присоединяйтесь к проекту! Дарите тепло и надежду тем, кто в этом нуж­дается. Помочь можно разными способами: стать куратором, пожертвовать средства или просто рассказать о проекте друзьям. Ведь каждая жизнь важна, а вместе мы можем сделать мир лучше.

В поддержку благотворительного проекта в арт-галерее креативного центра «Кызылжар» открылась фотовыставка «Я живой». Молодые талантливые фотографы Станислав Иванов и Евгений Некрошевич представили здесь несколько десятков чудесных фотоснимков кошек и собак из приюта Андрея Исакова. Авторы убедительно доказали, что и бездомные собаки и кошки могут быть невероятно красивыми и достойными любви. Средства от продажи художественных снимков также пойдут на содержание брошенных животных.