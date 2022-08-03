Ставки платы за цифровой майнинг увеличат в Казахстане

Начиная с 1 января 2023 года, в Казахстане будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Градация ставки будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В КГД напомнили, что 11 июля 2022 года были подписаны поправки в Налоговый кодекс Казахстана, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг.

«В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге.

В случае использования дорогой электроэнергии стоимостью за один киловатт-час от 24 тенге и выше будет применяться минимальная ставка платы в размере одного тенге», – пояснили в комитете.

Кроме того, при использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составляет один тенге за один киловатт-час потребленной электрической энергии.

При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за один киловатт-час.

При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за один киловатт-час.

«В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии.

Необходимо учесть, что при одновременном наличии нескольких оснований применения различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы», – отметили в ведомстве.

Напомним, 8 февраля 2022 года в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил проработать кратное увеличение налога на майнинг и разработать решения по регулированию и развитию цифрового майнинга.