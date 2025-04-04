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На пульт 112 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Джасыбайском лесничестве Баянаульского района Павлодарской области. К тушению пожара незамедлительно приступили силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, Казавиалесоохраны и Джасыбайского лесничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона

В ликвидации возгорания задействованы порядка 70 человек и более 20 единиц техники.

Ситуацию осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, способствующая быстрому распространению огня.

На место следует руководство ДЧС Павлодарской области, а также представители акимата. В Командном центре МЧС и областного ДЧС развернут оперативный штаб.

Дополнительно к месту пожара направлена колонна в составе 38 сотрудников ДЧС и 11 единиц техники.

Ситуация находится на особом контроле, отметили в ДЧС Павлодарской области.