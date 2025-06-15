Многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images

По меньшей мере сто человек были убиты в результате вооруженного нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщили в Amnesty International Nigeria.

По меньшей мере сто человек были убиты в результате вооруженного нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщила Amnesty International (AI) Nigeria в своем аккаунте в Х в субботу, 14 июня.

Правозащитники рассказали, что нападение произошло в деревне Йелевата в ночь на 14 июня. По их мнению, оно показывает, что "меры безопасности, которые, по утверждениям правительства, принимаются в штате, не работают".

"Многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести, десятки ранены и остались без надлежащей медицинской помощи. Многие семьи были заперты и сожжены в своих спальнях. Многие тела были сожжены до неузнаваемости", - говорится в сообщении AI.