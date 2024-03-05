В Минэнерго сравнили стоимость сжиженного газа в РК с зарубежными ценами

Энергетика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе заседания коллегии отчитался об итогах работы ведомства за 2023 год и озвучил планы на текущий год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным министра, за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн. тонн.

На сегодняшний день установленная предельная оптовая цена на СНГ ниже стоимости его производства.

Себестоимость производства СНГ варьируется от 60 тыс. до 70 тыс. тенге за тонну. Утвержденная предельная оптовая цена для заводов-производителей составляет 40 320 тенге/тонну без учета НДС.

 – Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию,  –  отметил министр.

В Минэнерго привели данные, согласно которым в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – 54-86 тенге в зависимости от региона.

– Для сравнения, в России цена за литр газа составляет 165 тенге, в Кыргызстане – 159 тенге, в Азербайджане – 171 тенге, а в Таджикистане – 273 тенге, –  говорят в ведомстве.

В целях бесперебойного обеспечения внутренних потребностей населения страны подписано соглашение между министерством и ТОО «Тенгизшевройл» о поставке ежемесячно 20 тыс. тонн СНГ.

На сегодняшний день, АО «НК «QazaqGaz» и акционерами Северо-Каспийского проекта прорабатывается вопрос подписания договора-купли продажи Кашаганского СНГ объемом до 700 тыс. тонн в год до конца года.

#сжиженный газ #Саткалиев #Минэнерго

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