Документальная драма «Ар адамы. Бауыржан» приурочена к 115-летию со дня рождения прославленного полководца, Героя Советского Союза, Халық қаһарманы Бауыржана Момышулы и к 80-летию Победы в ВОВ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова представляет собой драматическую интерпретацию жизни Бауржана Момышулы. Спектакль охватывает ключевые моменты из жизни героя, включая его смелые решения в бою, стратегические ходы и личные переживания.

Режиссер Жулдызбек Жуманбай подчеркнул, что основная идея постановки заключается в том, что настоящая отвага проявляется не только на поле боя, но и в повседневной жизни. Сцены, показывающие, как Бауыржан Момышулы героически защищал свой народ и как он сталкивался с трудностями, вызывают у зрителей сильные эмоции.

Так, на сцене не только демонстрируются боевые заслуги героя, но и раскрываются его личные черты: преданность, мужество, а также человеческие ценности, которым он следовал. Документальная драма сбалансирована — в ней гармонично сочетаются элементы театрального искусства, танца и музыки, создавая глубокую и эмоционально насыщенную атмосферу.

Публика становятся свидетелем сражения под Москвой, героических сцен на Волоколамском шоссе, присвоения Панфиловской дивизии звания «гвардия», а также непринуждённо наблюдает за беседами Бауыржана Момышулы с учителем, сестрой и узбекским солдатом.

Особое внимание в спектакле уделяется воспоминаниям легендарного фронтовика о войне, что придает истории молодого и пожилого Бауыржана, которых сыграли Амирхан Оразбак и Айбол Шакиржанов, особую правдоподобность и глубину.

В спектакле также затрагивается тема любви и потери. Бауыржан, будучи героем, не перестает быть обычным человеком, который испытывает боль утраты. Его взаимодействие с близкими, воспоминания о семье и родных создают мощное драматическое напряжение.

Таким образом, театральная постановка позволяет глубже войти в психологию героя и понять мотивацию его поступков.

Документальная драма затронула сердца зрителей и вызвала глубокие эмоции и воспоминания о минувших днях. Это не только дань уважения, но и возможность вновь осмыслить значение патриотизма и любви к Родине.