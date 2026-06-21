Столичные деятели спорта запустили челлендж благодарности медработникам

В соцсетях они отметили важную роль врачей, медсестер, фельдшеров в жизни общества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь Дня медицинского работника столичные деятели спорта запустили челлендж благодарности, посвященный представителям сферы здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В рамках челленджа в социальных сетях деятели спорта выразили искреннюю благодарность врачам, медсестрам, фельдшерам и всем специалистам системы здравоохранения за их профессионализм, самоотверженность и ежедневный труд во благо здоровья граждан.

В своих публикациях они отметили важную роль медработников в жизни общества и пожелали им крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Инициатива направлена на выражение общественной признательности медицинским работникам и повышение уважения к их важному и ответственному труду.