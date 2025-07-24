Сегодня в столичной специализированной пожарной части №4 праздник: глава МЧС генерал-майор Чингис Аринов вручил ключи от квартир и служебных автомобилей сотрудникам столичных подразделений органов гражданской защиты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Министр подчеркнул, что обеспечение сотрудников жильём и современной техникой - часть системной работы, проводимой по поручению Главы государства с целью повышения уровня социальной защищённости работников МЧС.

15 квартир в новостройках - у 15 семей скоро новоселье. В числе новосёлов - спасатели, водители и командиры отделений. Обеспечением жильем - одно из ключевых направлений государственной политики в сфере социальной поддержки сотрудников гражданской защиты. К слову, в прошлом году сотрудникам ДЧС Астаны было выдано 50 квартир.

Также обновлён парк служебной техники, автомобили японского и корейского производства предназначены для оперативных выездов на места ЧС.