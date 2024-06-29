Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций

Развитие отраслей экономики невозможно без финансовых вложений. В 2023 году приток прямых иностранных инвестиций составил 23,4 млрд долларов. Однако в начале 2024-го Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что этого недостаточно и наблюдается снижение доли инвестиций в основной капитал. Он поручил увеличить приток финансов, как внешних, так и внут­ренних, и сформировать целостную экосистему их привлечения.

«Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться», – сказал Глава государства.

Одной из точек притяжения больших инвестиций является Астана. Понимая это, в столице в течение ближайших четырех лет запустят новый индустриальный парк № 2 общей площадью 409 га. Он входит в специальную экономическую зону «Астана-Технолис». Согласно разработанному ТЭО, предварительная стоимость строительства составит порядка 100 млрд тенге. В Министерстве иностранных дел РК отметили, что по количеству инвесторов иностранные превалируют, но и динамика отечественных растет с каждым годом.

– У нас в цифровой инвестиционной платформе сейчас реализуются 704 проекта на общую сумму 32 триллиона тенге и со 130 тысячами рабочих мест. Если смотреть структуру, то иностранные инвесторы превалируют по суммам вложений, но зато растет число казахстанских инвесторов. И мы относимся одинаково ко всем, то есть все получают одинаковые преференции. Но надо сказать, что иностранные инвесторы во многом нам полезны, к примеру, тем, что приносят новые технологии, новые знания, – сообщил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов.

По его словам, Казахстан имеет огромные преимущества, которые и привлекают иностранный бизнес с его капиталами.

– Большие плюсы иностранные инвесторы видят в географическом расположении Казахстана. Сейчас по поручению Президента развивается Транснациональный Каспийский коридор, по которому за очень короткое время и по низкой цене можно будет транспортировать грузы из Китая в Европу. Второе: они видят здесь редкие металлы. В этом огромный потенциал – если иностранные компании откроют здесь свои заводы, получат их по доступной цене и в необходимом объеме. И третье – снятие бюрократических препон, – отметил председатель.

В индустриальном парке № 2 планируется строительство 30 производственных зданий по 6,5 тыс. кв. м каждое, логистического склада, таможни (АБК), гаражного бокса, пожарного депо, сетей электроснабжения (подстанция и распределительные сети), освещения, телефонизации, видеонаблюдения, ограждения и озеленения, систем водоснабжения и канализации, теплоснабжения (котельная на газе), автомобильных дорог, железных дорог.

Кроме того, в столице уже действует индустриальный парк № 1. Он, к слову, площадью больше – целых 600 га. В инвестиционный портфель его промышленных объектов входят 110 проектов. Из них уже запущены 57 на общую сумму, превышающую 245 млрд тенге, и с шестью тысячами рабочих мест.

– На сегодняшний день индустриальный парк № 1 полностью заполнен, а вся выпускаемая продукция конкурентоспособна. Например, даже некоторые мировые бренды заказывают здесь упаковку. Это очень перспективное направление, ведь сегодня большое распространение получила онлайн-торговля. Люди заказывают товары дистанционно, а они приходит им в упаковке. Астана – это точка притяжения, если говорить об инвестиционной привлекательности. Население города увеличивается, улучшается инфраструктура, – отметил Габидулла Оспанкулов.

В свою очередь в столичном акимате отметили, что на один тенге, вложенный государством, возвратность инвестиций составляет от восьми до девяти тенге.

– Особое внимание мы уделяем в том числе формированию логистической инфраструктуры в Астане, – сказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Халел Акимжанов. – Для этого принято решение о создании логистического парка, который займет более 200 га. Там тоже планируется реализовать более ста проектов с привлечением от 150 до 200 млрд тенге инвестиций. Как раз-таки объединение этих, скажем так, больших инфраструктурных площадок позволит оптимизировать процесс производства, логистики, экспортирования и перевозок готовой продукции.

В целом на сегодня столица является республиканским лидером в сфере инвестиций, где реализуются 125 проектов.

– С учетом этого положительного опыта мы хотим как можно скорее начать реализацию проекта по строительству второго индустриального парка. Одна из ключевых задач – создание новых производств. В целом же мы хотим добиться трансформации экономики столицы, увеличения объемов промышленного производства, в первую очередь обрабатывающей промышленности. Это поможет создать больше качественных рабочих мест, что крайне актуально, когда население Астаны продолжает увеличиваться, – сказал Халел Акимжанов.

Представители столичного акимата также добавили, что до конца 2024 года планируется завершить процедуру проектирования нового индустриального парка столицы и начать строительно-монтажные работы.