Столица превратилась в одну большую праздничную площадку

В шести районах города развернули сцены для концертов, организовали ярмарки, поставили юрты. Горожане и гости Астаны с семьями посещают выставки, слушают выступления любимых артистов и соревнуются в национальных играх.

фото Игоря Бургандинова

Мы заглянули на площадку EXPO. Здесь поставлены шесть юрт, где гости могут отдохнуть, попробовать наурыз-коже или купить национальные украшения. Деревянная арба, лавочки с ласточками, инсталляции домбры и кобыза дополняют праздничный антураж. Юноши приглашают девушек покататься на качелях алтыбакан. Чуть поодаль резвятся дети, бросая асыки и перетягивая канат. Мужчины тягают гири и соревнуются в ловкости в қазақ күресі.

Многих пришедших на праздник привлекла ярмарка ремесленников. В юрте мы встретили представителя приложения ShowOff Василису Хорошую. Она удивила, сообщив, что вся юрта изготовлена из upcycle-материалов, то есть вторично использованных вещей.

– Вот эти покрывала с узорами на юрте сделаны из переработанных джинсов. В этом есть экологический подтекст, потому что вещи не выбрасываются, а находят вторую жизнь, – поясняет Василиса.

Организация намерена развивать направление upcycle в Казахстане, а сама девушка проводит мастер-классы по изготовлению национальных изделий.

– В нашей юрте люди могут своими руками сделать уникальный брелок с национальным орнаментом. Используем бусины, разные ткани, украшения. Таким образом мы творчески проводим время, знакомимся, говорим о единстве, согласии и осознанности, – отмечает активистка.

А зайдя внутрь экоюрты, мы увидели лавки из переработанного пластика. Особый интерес вызвал контейнер для раздельного сбора отходов, куда горожане активно сдавали пластик и бумагу. Экотренер Мариям Касымова рассказывает, что в этой акции важно формирование культуры раздельного сбора мусора.

– Сортировка отходов – действительно один из ключевых шагов к снижению загрязнения окружающей среды. Внедрение раздельного сбора мусора помогает перерабатывать вторсырье, уменьшая нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов и снижая выбросы парниковых газов от их разложения. Однако важно уточнить, что эффективность этой системы зависит не только от граждан, но и от развитой инфраструктуры переработки, – отметила Мариям Касымова.

Еще одной ключевой частью локации является «дерево экологических инициатив», на котором гости оставляли свои предложения по улучшению экологии города. Среди идей горожан – создание пунктов переработки отходов, запрет на пластиковые пакеты и развитие городского озеленения. Лучшие предложения организаторы обещали рассмотреть для реализации в рамках программы «Таза Қазақстан».

На большой сцене выступили звез­ды эстрады и творческие коллективы. Своими песнями порадовали зрителей Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, трио «Алтын», группы «Арт домбыра», «Меломен», «Байтерек» и многие другие.

На празднование Наурыза Саулекул Бильгебаева приехала из города Шу Жамбылской области. Признается, что не ожидала увидеть такой праздничный размах.

– В первый раз в Астане, приехали с мужем, дочерью и внуком. Прекрасная погода, хорошее настроение! Увидели концерт, артисты исполнили любимые песни. Наурыз – общий праздник, празднуется всеми регионами. Очень рада, что в этом году встречаем его в столице. Желаю нашей стране мира и стабильности. Благополучия и счастья каждой семье!

Житель столицы Сейдахмет Оразбек был впечатлен соревнованиями борцов.

– Рад, что организаторы проводят национальные игры. Особенно по­нравилась қазақ күресі. Выступали джигиты в разных весовых категориях. Самые сильные палуаны получили призы. Такие соревнования приобщают детей к спорту, – считает Сейдахмет.

Напомним, что декада Наурызнама стартовала по всей стране 14 марта. Как сообщила пресс-служба столичного акимата, в течение десяти дней в Астане проходят более двухсот масштабных мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, творческие вечера, мастер-классы.