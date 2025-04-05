Фото: АНК

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов, представители этнокультурных объединений и общественных структур АНК.

В ходе мероприятия участники исполнили вокальные, инструментальные и литературные произведения на языке разных этносов, проживающих в стране, а также представили хореографические постановки, отражающие их культурное наследие. На фестивале выступили школьники, воспитанники детских домов и дети с особыми потребностями.

Фестиваль объединил юные таланты со всех уголков Казахстана - от Астаны и Алматы до Караганды, Актобе, Семея, областей Абай, Алматинской, Атырауской и Акмолинской.

А также была обсуждена роль АНК в укреплении единства, гармонии и межкультурного диалога за 30 лет.

Республиканский фестиваль искусств «Жан DoStar: под небом одним» проводится с октября 2022 года на постоянной основе. За все это время в конкурсе приняли участие около четырех тысяч талантливых детей из всех уголков Казахстана. В этот раз конкурс собрал около 500 участников из разных уголков страны.

Участники конкурса, лауреаты и их наставники были отмечены ценными призами от Ассамблеи и организаторов, получив не только признание, но и вдохновение для дальнейшего творческого пути.