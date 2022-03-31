Проблемная зона
Стоп, цены!
Елена Ульянкина

В Карагандинской области дали сбой механизмы, призванные стабилизировать цены и насытить рынок продуктами питания.

Нехватка сахара, которого в супермаркетах днем с огнем не найти, была и остается для жителей Карагандинского региона самой актуальной продовольственной проблемой. Покупателям приходится, можно сказать, охотиться за этим товаром.

Ведь на прилавках он появляется в определенные часы, и его быстро расхватывают. Недавно корреспондент «Казправды» стала свидетелем того, как в одном из супермаркетов Караганды негодовала группа сахарных разведчиц. Пять пенсионерок пришли в магазин и, обнаружив пустые полки, стали громко требовать администратора.

– Почему нет сахара? – возмущались они, сотрясая пустыми авоськами. – Мы приходили сегодня утром, и ваш начальник нам обещал, что сахар будет в обед! Вот мы и пришли!

Администратор супермаркета, хрупкая девушка с испуганными глазами, принялась оправдываться, мол, сахар утром был, но его быстро раскупили. Теперь ждут нового завоза. Пенсионерок, жаждущих сладкого, такой ответ не устроил. Они требовали обещанный товар, а от рафинада отказывались – он дорогой. Хотя песок тоже порядком «подрос» в цене. В начале марта его продавали по 275, а сейчас цена доходит до 450 тенге за килограмм.

Цены на другие социально значимые товары тоже не радуют: куриные яйца первой категории за первый весенний месяц подорожали с 300 до 400 тенге за десяток, лук – с 75 до 180 тенге, картофель – со 150 до 220 тенге за килограмм.

Но «рекордсменом» стала капус­та. Если в феврале она стоила 150 тенге, то сейчас в магазинах Караганды ее продают по 500 тенге за кило. За эти деньги можно купить кило польских яблок или корзинку иранских киви.

Есть две основные причины роста цен – сезонность и отсутствие местного производства. К примеру, капуста в Карагандинской области растет, но к началу весны ее запасы иссякают. Поэтому овощи приходится закупать в Узбекистане. А вот растительное масло, сахар, гречку и рис в Цент­ральном Казахстане не производят. Эти продукты привозят из Восточно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областей.

– Наша деятельность состоит в том, чтобы насытить внутренний рынок продовольствием, – говорит начальник управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров. – Мы занимаемся формированием стабилизационного фонда. В нем сейчас имеется около 800 тонн бакалейной продукции: 500 тонн сахара, 160 тонн гречки, 37 тонн подсолнечного масла и 68 тонн риса. И у наших мукомолов хранится около 8 000 тонн муки первого сорта из резервного фонда.

Плюс к этому у властей есть договор с поставщиком, который закупает для стабфонда овощи у крестьянских хозяйств по так называемой оборотной схеме. Их время от времени «выбрасывают» на прилавки крупных супермаркетов и социальных павильонов по сниженным ценам: картофель, морковь и капусту – по 85 тенге и лук – по 70 тенге за килограмм.

– Мы стараемся сдерживать цены и на куриные яйца, – продолжает глава управления сельского хозяйства. – У нас заключены меморандумы с тремя из четырех имеющихся в области птицефабрик. Они поставляют в торговые сети свой товар по 370 тенге за десяток. Это при том, что сегодня себестоимость производства куриных яиц составляет около 36 тенге за штуку.

Пекут в области и социальный хлеб, правда, в очень скромных объемах. Удешевленную муку из резервного фонда (по 108 тенге за кило) получают от государства всего два хлебозавода: один – в Караганде, второй – в Жезказгане. Первый выпускает в день всего 23 тыс.булок, которые поставляют в супермаркеты по 75 тенге. Надо сказать, что для полумиллионного города – это капля в море.

То же самое можно сказать и о тех продуктах, запасы которых хранятся в стабфонде. Их явно недостаточно для области, в которой проживает около 1,5 млн человек.

– Я специально запросил в акима­те данные об объемах продукции, которую недавно поставили в Жезказган из стабилизационного фонда, – говорит депутат карагандинского областного маслихата Бауржан Шингисов. – Оказалось, что стотысячному городу досталось 345 тонн муки. Это всего по 3,5 кило в одни руки! В Жезказган завезли 64 тонны картофеля – по полкило на человека, и 10 тонн сахара – по 100 граммов на душу населения. Вот вам и подушевое обеспечение!

На эту претензию ответил зампредседателя правления АО «СПК «Сарыарка» Маулен Омертаев, в ведении которого находится областной стабфонд.

По его словам, народный избранник неправильно понимает суть дела. Ведь стабфонд не должен на 100% покрывать потребность в продуктах питания каждого города или района. Его миссия – «включаться» только в периоды пикового роста цен.

– Мы проводим товарные интервенции, исходя из возможностей стабфонда, – пояснил Маулен Омертаев. – Сейчас у нас есть 500 тонн сахара. Но мы не можем отпустить весь этот объем в один день. Ведь скачки цен происходят в течение всего года.

И чиновники, и депутаты, и население понимают, что принимаемые сегодня меры по сдерживанию роста цен на продукты питания не работают. Во-первых, потому что стабилизационный фонд, на формирование которого тратится всего 500 млн тенге в год, мал для Карагандинской области. У него всего два склада, где можно хранить овощи и бакалею. Этого явно недостаточно.

Во-вторых, в регионе не запус­кают нужные ему производства – молока, масла, соли и сахара. В-третьих, потому что нет собственных кормов и ветеринарных препаратов для отрасли животноводства. Их приходится импортировать, расплачиваясь иностранной валютой.

В-третьих, нет единого семенного фонда. Сегодня крестьянские хозяйства сеют то, что имеют, зачастую обращаясь за помощью к поставщикам семян из России. Без решения этих проблем цены на продукты в узде не удержать.

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