Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности

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«Благодаря целенаправленным усилиям и последовательным шагам президентов наших государств центральноазиатская интеграция выходит на новый уровень. Это говорит об установившимся между нашими странами доверии, о стремлении к укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства. Ключевую роль в углублении наших отношений играют консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Данный формат взаимодействия придал значительный импульс развитию всестороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики», — сказал на встрече секретарь Совбеза РК Гизат Нурдаулетов.

Он отметил, что активно ведется подготовка к проведению VI Саммита в августе в Астане.

«Геополитическая и геоэкономическая турбулентность негативно влияют на состояние безопасности нашего региона. Как отметил сегодня на встрече с нами президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, встречи на уровне секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии призваны стать площадкой, объединяющей усилия по противостоянию внешним и внутренним угрозам. Также рассчитываем, что наш формат взаимодействия будет способствовать укреплению позитивной динамики развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Пользуясь случаем, позвольте выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную гуманитарную помощь в связи с паводками в РК», — поблагодарил спикер.

По его словам, участники на первоначальном этапе сосредоточатся на трех пунктах, последовательно продвигая их реализацию. Это водно-энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и транспортная безопасность и развитие транспортно-логистического потенциала стран Центральной Азии.

