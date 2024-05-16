Токаев призвал секретарей Совбеза стран ЦА совместно противостоять сторонним силам

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии

Фото: пресс-служба президента РК

Проводя первую встречу секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев призвал участников совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их, сообщает Kazpravda.kz.

"Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, что только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

"Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития", – подчеркнул президент Казахстана.

 

#Токаев #Центральная Азия #встреча #Совбез #секретари

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