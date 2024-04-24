Страшно красиво: удары молнии попали в телебашню на Кок-Тобе — ВИДЕО

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Одним из первых захватывающий момент во время грозы запечатлел в объективе камеры наблюдения фотограф Александр Шаварев. На кадрах одно из самых высоких городских сооружений ярко светится в вечернее время под вспышками электрического заряда.

Горожане остались в восторге от природного явления и активно принялись оставлять позитивные комментарии в соцсетях о знаменитой достопримечательности, ставшей символом южного мегаполиса.

«Самая высокая точка Алматы и работает как громоотвод. Как удачно пойман момент! Красиво и страшно! Ух ты, как удачно получилось молнию словить! Отличные кадры! Очень здорово! Ого, страшно красиво. Такой кадр», — отреагировали фолловеры.

В период с 1978-1983 годы на Кок-Тюбе была построена телебашня высотой более 371 метр, которая на момент ввода в эксплуатацию занимала 9-е место в мире по высоте, а в данное время расположилась на 41-е место.

Одной из ее главных особенностей считается отличная сейсмостойкость, так как она может выдержать землетрясение силой в 10 баллов.