По последним данным, кстати, в йогур­тах еще и запредельное количество сахара – чуть ли не шесть ложек в каждой баночке!.. Про мясо с антибиотиками, рыбу, нашпигованную химией и выловленную неизвестно где, а потом многократно перемороженную, вы и сами, конечно, наслышаны.

Супруги были печальны и насторожены. Они хотели для себя лучшей доли. Реально их настроение улучшилось у кассы. В итоге в их тележке оказались минералка, мартини, пачка замороженной брокколи, яйца, креветки и туалетная бумага. На кассе мужчина со вздохом посмотрел на закрытый стенд с сигаретами и робко взял жевательную резинку.

Хотелось крикнуть: что вы делаете, остановитесь! Яйца тоже могут быть с антибиотиком. Да-да, показывали тут недавно передачку. А креветки сильно повышают холестерин! Мартини? Тут без комментариев! Надо же чем-то скрасить пугающие реалии! Вопросов не вызвала, пожалуй, только туалетная бумага. Она была белая, значит, без красителя. А если с красителем – синенькая там или желтенькая – ни в коем случае не берите. Такой окрас может привести к аллергической реакции или даже отравлению. Таким вот тыловым путем яды тоже могут проникнуть в наш беззащитный организм.

Шутки шутками, но есть реально уже как-то и не очень хочется. Идешь вдоль прилавков, и тебе везде чудятся страшилки, увиденные, услышанные, прочитанные. Ведь каждый день есть гречневую кашу не будешь, вот и отправляешься на поиски. В сердце тревога, в голове стучит мысль: «Все вредно! Есть, дышать и даже жить!»

Моя подруга, например, отказалась не только от растворимого кофе, но и от чая. Пьет воду из кулера и смотрит с презрением на стол, где мы раскладываем конфеты и печенье. А меня подмывает сказать ей о том, что я недавно видела сюжет про бактерии, которые живут в кулерах. Ужасно вредные. И язва от них возникает, и кишечные расстройства.

Самое неприятное то, что раз в несколько лет точка зрения на здоровое питание кардинально меняется. Тот завт­рак, который совсем недавно считался идеально здоровым – свежевыжатый сок, зерновые хлопья и йогурт, сегодня объявлен врагом номер два. Враг номер один, конечно, бутерброд с колбасой и кофе. Но и враг номер два тоже коварен и опасен. В нем огромное количество сахара и много чего еще.

Выход только один. Его сформулировал в свое время американский актер Джозеф Коттен. «Теперь столько пишут о вреде курения, что я твердо решил бросить читать». Не из этой ли серии «страшные» сюжеты про еду?