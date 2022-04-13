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Стратегические цели
Бри Александр
корреспондент

Партия «AMANAT» поддержит проекты и мероприятия в сфере культуры и искусства.

Первое в этом году заседание республиканского общественного совета Miras по развитию гражданского общества и культуры при партии «AMANAT» состоялось в столице с участием депутатов Парламента, членов Правительства, общественных деятелей и представителей интеллигенции.

Как рассказал на заседании исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, в нынешнем году «AMANAT» организует несколько мероприятий в поддержку нацио­нальной культуры и искусства.

– Помимо традиционного айтыса «Алтын домбра» в этом году мы планируем провести айтыс «Бабалар аманаты». Также в нынешнем году страна отмечает такие знаменательные даты, как 150-летие Ахмета Байтурсынова, 125-летие Мухтара Ауэзова и 120-летие со дня рождения Габита Мусрепова. Партия будет оказывать всестороннюю поддержку в праздновании данных юбилеев, – отметил Асхат Оралов.

Министр культуры и спорта Дау­рен Абаев рассказал членам совета о работе, проводимой ведомством в рамках задач, поставленных в Послании Главы государства по поддержке культурного и исторического наследия.

– Для дальнейшего развития книгоиздания очень важна поддержка молодых писателей. С 2023-го для молодых казахстанских писателей и поэтов будет учреждена специальная литературная премия. Кроме того, в этом году министерством планируется проведение конкурсов «Үздік балалар шығармасы», «Жылдың үздік кітабы» и «Жас қаламгер», – сказал министр.

Председатель совета Miras – депутат Мажилиса Аманжол Алтай отметил, что одной из стратегических целей является укрепление информационного пространства нашей страны.

На проблемных моментах, с которыми сталкиваются казахоязычные СМИ, остановился председатель управляющего совета «Қазақ медиа қауымдастығы» Ербол Азанбек.

– В рамках социальной ответственности как государству, так и бизнесу следует уделить внимание вопросу низкого финансирования казахоязычных СМИ. Помимо госзаказа должны быть разработаны грантовые проекты различной тематики, чтобы отдельные журналисты, редакции, выиграв гранты на конкурсной основе, имели возможность создавать контент, – предложил он.

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров остановился на вопросах совершенствования правового регулирования СМИ и дальнейшего развития конкурентоспособности отечественных медиа.

– В целях создания эффективного механизма государственного регулирования в этой сфере начата работа по разработке законопроекта. Мы собираем предложения и совместно с экспертами разрабатываем концепцию по механизмам совершенствования законодательства. Для этого создается специальная рабочая группа, объединяющая представителей СМИ, гражданского общества, НПО, общественных деятелей и других, – сказал министр.

Председатель правления АО «Агентство «Хабар» Берик Уали отметил важность информационного продвижения Послания Главы государства. По его словам, в период реализации реформ, озвученных в Послании, возрастает ответственность СМИ, и необходимо приложить все усилия для продвижения ценностей нового Казахстана.

Также, по информации пресс-службы партии, в ходе заседания представители проекта Mecenat объявили о конкурсе среди казахстанских писателей. Данный проект реализуется при поддержке Freedom Holding Corp и предусмат­ривает пожизненное ежемесячное вознаграждение в размере 500 долларов автору произведения-победителя.

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