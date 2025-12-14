Стрельба в университете США: минимум двое убитых

Минимум два человека убиты, еще восемь находятся в критическом состоянии после стрельбы в Брауновском университете в США. Полиция ведет поиски "стрелка или стрелков", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Kimberlee Kruesi/AP Photo/picture alliance

Минимум два человека погибли, еще восемь находятся в критическом состоянии в больнице после стрельбы в американском Брауновском университете элитной Лиги плюща в Провиденсе (штат Род-Айленд). Об этом сообщили в субботу, 13 декабря, в учебном заведении.

"Стрелок или стрелки на данный момент все еще не задержаны", - подчеркнули там. Правоохранительные органы и Федеральное бюро расследований (ФБР) США продолжают поиски преступника. В университете также призвали студентов оставаться на месте, запереть все двери и не передвигаться по территории кампуса.

Личности погибших и раненых устанавливаются. Инцидент со стрельбой произошел в здании Barus&Holley, где расположена инженерная школа университета. Полиция рекомендует избегать места происшествия.

Всех студентов и членов университетского сообщества, которые находились в здании Barus&Holley во время инцидента, попросили связаться с правоохранительными органами. После получения сообщения о ЧП многие попытались укрыться в классных комнатах под столами и за другой мебелью.

В здании с 14:00 до 17:00 по местному времени были запланированы несколько экзаменов.

По данным агентства AP, стрелок был одет во все черное. Как уточнил заместитель начальника полиции Тимоти О'Хара, подозреваемый успел покинуть инженерную школу, где произошло нападение.

Мэр Бретт Смайли призвал живущих рядом с кампусом не выходить из дома.

В Barus&Holley находятся более 100 лабораторий, десятки аудиторий и несколько офисов. По словам очевидцев, на место прибыли вооруженные правоохранители в тактическом снаряжении. О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа , который в соцсети Truth Social рассказал о присутствии на месте преступления ФБР. В университете обучаются свыше 10400 студентов.

