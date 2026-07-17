Стремление к популярности в соцсетях обернулось штрафом для астанчанки

В ходе мониторинга социальных сетей стражи порядка выявили видеоролик, на котором жительница города забралась на дорожный знак и устроила возле него танцы ради съемок контента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Своими действиями девушка едва не повредила дорожный знак, проявив пренебрежение к объектам городской инфраструктуры и общественному порядку.

Личность правонарушительницы установлена — ею оказалась 23-летняя жительница столицы. Девушку привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда на нее наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).

Полиция напоминает, что погоня за популярностью, лайками и просмотрами не освобождает от ответственности перед законом.