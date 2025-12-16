Да, мы прошли очень непрос­тые времена. Мне как человеку, посвятившему жизнь сфере образования, запомнилось многое. Помню, как учителя в школах месяцами не получали зарплату; помню, как в классах зимой было очень холодно и дети приноравливались писать в перчатках, рассказывали стихи, не снимая курток. Не было даже электричества порой – не звенели звонки в полутемных коридорах, в некоторых кабинетах занимались при свечах.

Но знаете, что отличает тот период? Огромная жажда знаний! Ни разу я не услышала жалоб «я не хочу, не буду учиться», никто не сбегал с уроков, пользуясь ситуацией. А ведь в темные и холодные классы дети приходили из таких же «озябших» домов. Не бросали свое дело и учителя. Не жалуясь, они терпеливо выполняли свою миссию.

Около 30 лет, с 1990 года, я занимала должность директора школы № 45 Шымкента, впоследствии, уже в конце века, ставшей гимназией. Бережно выстраивала в этом учреждении воспитательную систему и без ложной скромности могу сказать: наша школа была и остается одной из лучших в городе.

И именно тогда я особо четко осознала: школа – не просто учебное заведение, где дети получают знания. Школа – это место, где их любят и они это чувствуют. По глазам ребятишек всегда видно, счастливы они или нет. И это наивысшая награда – смотреть в горящие, счастливые глаза. И не только учеников, но и преподавателей.

Те нелегкие времена минули, а за ними настал период, когда надо было реформировать систему образования, строить свою, казахстанскую модель. Я стояла у ее истоков, выезжала на заседания Правительства, где рассматривались соответствующие вопросы. Тогда же внесла предложение: в школах в обязательном порядке должны действовать попечительские советы, они – необходимое условие функционирования учебного заведения.

Будущее в руках наших детей! Данный лозунг должен стоять во главе угла деятельности каж­дой школы. А формируем это будущее мы, педагоги. Именно от нас зависит то, каким оно будет.

Сейчас статус учителя повышен, многое делается для того, чтобы в школу хотели идти работать. Нам нужны настоящие педагоги, способные сделать независимое государство еще более стабильным и процветающим. Мы строим Новый Казахстан, а что подразумеваем под этим? В моем понимании: в человеке, в гражданине, в казахстанце должно заключаться все самое лучшее, то, что сделает лучше страну.

В помощь нам – Ассамблея народа Казахстана. За годы независимости созданы условия, о которых раньше можно было только мечтать. Сегодня каждый гражданин имеет возможности для сохранения своих культуры, языка, традиций. 30 лет работы АНК – яркое свидетельство мудрости и дальновидности руководства республики. Сегодня весь мир смотрит на Казахстан как на страну мира, согласия и созидания.

Повторюсь: мы строим Новый Казахстан вместе. И каким он станет, зависит от нас всех. Любите свою страну, цените ее историю, сохраняйте традиции, и вместе мы создадим будущее, которым будем гордиться!