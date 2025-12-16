Строим будущее сообща
Роза Пак, почетный гражданин города Шымкента, кавалер ордена «Құрмет», отличник образования, член совета матерей АНК
Я – свидетель того, как строился наш независимый Казахстан. Честно скажу: было нелегко. В начале 1990-х люди ощущали неопределенность. Ломалась привычная идеология, никто не знал, какой путь развития изберет молодая республика. Но тревоги оказались напрасными: взяв самое лучшее от прошлых времен, мы начали созидать свое государство не революционным, а эволюционным путем.