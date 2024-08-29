Строительство АЭС в Казахстане – итоги соцопроса

Не поддерживают идею строительства АЭС 27% опрошенных, еще 22% пока не определились с выбором

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам опроса, проведенного исследовательской группой Центра социального взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК), уровень поддержи инициативы строительства АЭС в Казахстане, составляет 61%. Готовность принять участие в референдуме продемонстрировало 50% опрошенных, сообщает Kazpravda.kz

По итогам опроса, проведенного в августе, уровень информированности населения составил 63%. Это означает, что 6 из 10 опрошенных читали или слышали новости об инициативе по строительству АЭС. По гендерному разрезу нужно отметить, что мужчины более информированы (68%) по сравнению с женщинами (59%). Такое разграничение можно объяснить тем, что женская половина общества склонна потреблять soft-news в тематике здоровья и образования, в то время как мужчины больше интересуются политическими новостями.

Самый большой уровень информированности наблюдается среди жителей 50-65 лет (74%). Городские жители (65%) более информированы о планах строительства АЭС, чем сельские (60%).

Также наблюдается различие по уровню информированности среди регионов. Наибольший уровень информированности зафиксирован среди жителей области Улытау (82%) и Карагандинской области (78%). В половине областей Казахстана уровень информированности населения ниже средней по стране (63%). Наименьший уровень информированности среди жителей Мангистауской (41%), Кызылординской (52%), Атырауской (52%), Северо-Казахстанской (53%), Акмолинской (54%) областей.

На вопрос о трансферте новых технологий в Казахстан, в том числе с целью развития атомной энергетики, утвердительно ответили 69% респондентов. Только 28% высказались против. Больше всех поддерживают привлечение новых технологий студенты (83%) и работающее население (70%). Меньше всего — женщины, находящиеся в декретном отпуске (55%). Также следует заметить, что мужчины (74%) могут быть более вовлечены в вопросы привлечения новых технологи в сравнении с респондентами женского пола (66%).

Центральным вопросом исследования выступил вопрос поддержки идеи строительства АЭС в Казахстане. Так, уровень поддержи инициативы строительства АЭС в Казахстане, по итогам опроса, составляет 61%. Не поддерживают идею строительства АЭС 27% опрошенных, еще 22% пока не определились с выбором.

Если смотреть более глубоко, то можно отметить наличие гендерных различий в уровне поддержки. Население мужского пола (66%) более склонно поддерживать данную идею в сравнении с респондентами женского пола (56%). Заметим, что более всего идея строительства АЭС получает одобрение среди молодых граждан в возрасте 18-29 лет, 70% которых за реализацию проекта. В остальных возрастных группах уровень поддержи ниже 60%. Менее всего одобряют идею строительства АЭС в Казахстане жители в возрасте 50-65 лет (56%).

По типу занятости респондентов: более всего наблюдается поддержка строительства АЭС среди студентов (72%) и наемных работников (62%); менее всего – у безработных (57%) и домохозяек (54%).

Также был проведен анализ уровня поддержки идеи строительства АЭС в разрезе доходов респондентов. Наблюдается закономерность: чем выше уровень доходов опрошенных, тем больше они склонны поддерживать идею развития атомной энергетики в стране. 74% респондентов, идентифицирующих себя как имеющих высокие доходы, выступают за идею строительства АЭС. В то же время среди населения с низкими доходами уровень поддержки составляет всего 52%.

Согласно опросу, вероятность участия населения в референдуме по строительству АЭС, который состоится осенью 2024 года, составит 51%. Наибольший уровень явки на референдум прогнозируется в Восточно-Казахстанской (68%), Западно-Казахстанской (63%) и Костанайской (62%) областях.

Жители, которые ответили, что не собираются на референдум, также отметили возможные причины своего неучастия. Более всего (43%) респонденты указывают на нехватку свободного времени для участия в референдуме. 23% считают, что правительство должно само принять такое важное для страны решение. Также были озвучены сомнения в прозрачности голосования, а 14% респондентов отметили, что от их голоса ничего не зависит.

Как следует из анализа опроса, казахстанцы хорошо информированы о причинах данной инициативы. Подавляющее число респондентов (83%) видят в строительстве АЭС решение проблем, накопившихся в энергетической отрасли, и надеются на перспективы роста экономики.

Методология исследования

Генеральная совокупность (объект) исследования — граждане Казахстана в возрасте от 18 до 65 лет. Выборка исследования – стратифицированная выборка с выделением групп по регионам, типу местности, полу и возрасту респондентов.

Многоступенчатая стратифицированная квотная выборка, которая репрезентирует взрослое население по регионам РК, типу местности (городская и сельская местность), полу и национальности. Размер выборочной совокупности – не менее 2 000 человек.

Метод сбора данных — телефонный опрос на основе стандартизированной анкеты. Респондентам была предложена опция прохождения опроса на государственном и русском языках. Опрос проводился с 6 по 13 августа 2024 года.

Социологическая служба Центра социального взаимодействия и коммуникаций, учрежденная более десяти лет назад, занимается мониторингом уровня социальной стабильности в трудовых коллективах казахстанских компаний.