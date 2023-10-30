Строительство АЭС: за или против?

Общество
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Андрей Кратенко

Поддержав в целом идею строительства АЭС в Казахстане, участники публичных слушаний в Петропавловске высказались за общественный контроль проекта.

коллаж Натальи Ляликовой

Напомним, что Министерство энергетики по поручению Главы государства готовится к проведению всенародного референдума по вопросу строительства АЭС, и в связи с этим в регионах респуб­лики проходят публичные слушания по проекту.

В общественном обсуждении, состоявшемся на днях в Петропавловске, приняли участие жители Северо-Казахстанской области, члены общественного совета, областного филиала Граж­данского альянса Казахстана.

В качестве экспертов выступили работники Министерства энергетики, Национального ядерного центра, ТОО «Казах­станские атомные электрические станции» и Института ядерной физики. Они говорили о необходимости строительства АЭС, подчеркивая при этом высокий уровень безопасности современных станций, объяснили принципы работы ядерных реакторов.

По их словам, в Казахстане рассматривается проект строительства АЭС нового поколения из числа тех, которые сегодня повсеместно возводятся в мире и отвечают жестким требованиям МАГАТЭ. Срок осуществления подобных проектов составляет не менее 10 лет.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил широко рассмотреть вопрос развития атомной энергетики, – отметил член общественного совета Северо-Казахстанской области Жарасбай Сулейменов. – Атомную энергию широко используют в США, Франции, Японии. Огромное количество знаний по этому воп­росу есть у экспертов из России. Мы можем взвесить все минусы и плюсы, попробовать перенять опыт других стран.

Атомная энергетика в респуб­лике имеет полное право на существование, заявил в свою очередь член общественного совета области Павел Афанасьев.

– Для этого есть все условия и возможности, – отметил он. – В частности, в Актау были опробованы первые атомные реакторы на быстрых нейтронах, объект успешно проработал 26 лет. В Курчатове действует Национальный ядерный центр, в Алматы – Институт ядерной физики. В Усть-Каменогорске производят топливо для атомных электростанций. Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана.

По его словам, при решении вопроса о строительстве АЭС в Казахстане нужно отбросить эмоции, включить здравый подход и логику.

– Считаю, этот вопрос мог быть решен и раньше, но нам мешала его излишняя политизированность, – заметил Павел Афанась­ев. – Между тем в Казахстане складывается дефицит не только тепловой, но и электрической энергии. Когда в марте прошлого года в Петропавловске упала труба ТЭЦ, выяснилось, что 20% электроэнергии мы вынуждены импортировать из Российской Федерации и получать ее из Цент­рального Казахстана...

Атомная энергетика не отрицает традиционные источники энергии, но выступает их дополнительной альтернативой, подчеркнул спикер. Естественно, при ее использовании следует выдвигать требования по минимизации рисков и повышению безопасности.

– Для северного региона наличие радиации – не новость, – отметил Павел Афанасьев. – У нас есть природные источники радиа­ции, к примеру, те же радоновые выбросы в районе Сергеевского водохранилища. Я доверяю специалистам и считаю, что в этом вопросе должны разбираться именно они.

В Казахстане имеется вся цепочка жизни природного урана: добыча руды, извлечение, производство урановых «таблеток» для АЭС, экспорт топлива в Китай и Россию. Есть также возможности для утилизации и захоронения радиационных отходов. Но почему-то такой сегмент, как использование энергии урана, в стране до сих пор не освоен.

– В чем же тогда наша независимость? В чем энергетическая безопасность? – задал резонные вопросы член областного общест­венного совета.

Преподаватель Северо-Казахстанского госуниверситета Мукарам Тайжанова обратила внимание на то, что трансграничная река Или, являющаяся главным источником питания Балхаша (а именно здесь может быть построена АЭС), за последнее десятилетие значительно сократила свой сток, поэтому водный баланс может измениться, возможно, пострадает экология озера.

Ее также интересовало, какая вода будет использоваться при охлаждении АЭС – абсолютно пресная или с минерализацией? Она обратила внимание на то, что горная система Тянь-Шань представляет собой сейсмическую зону, и это создает дополнительные риски.

От поспешности в реализации «атомного» проекта предостерег член общественного совета Петропавловска, начальник ГУ «Госпиталь с поликлиникой департамента полиции СКО» Олжас Есенев.

Эксперты дали исчерпываю­щие ответы на все вопросы участников публичных слушаний. Указывалось, в частности, что потребление энергии в мире растет намного быстрее, чем ее генерация, и все острее встает проблема загрязнения воздушного бассейна угольными электро­станциями, которая усугуб­ляется нехваткой ископаемых энергоресурсов.

Ее решением может стать поступательное развитие ядерной энергетики. В мире даже обозначилась тенденция под названием «Ядерный ренессанс». Строительство АЭС в Казахстане будет способствовать развитию национальной ядерной инфраструктуры, новых компетенций в области ядерных и радиа­ционных технологий, откроет дополнительные возможности для создания современных энергоемких производств.

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