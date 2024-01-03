Строительство АЗС – необходимая мера: Депутат Турганов об интервью президента

Парламентарий отметил, что в интервью глава государства уделил особое внимание вопросам ЖКХ и инженерно-коммуникационных систем.

«Президент вопросы теплообеспечения держит на особом контроле, реагируя на возникающие осложнения. В связи с этим перед соответствующими органами и организациями поставлены задачи-минимум и задачи-максимум: не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах, а также ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу. На перспективу глава государства ждет от правительства и акиматов решительных шагов в этом направлении. Действительно, такие шаги нужны. И прежде всего, необходимо разработать стратегию развития энергетической отрасли, что позволит реализовывать системные меры», – подчеркнул Турганов.