В рамках хлопко-текстильного кластера планируется реализация пяти проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Туркестанской области

Объем продукции сельского хозяйства региона с начала года составил 116,4 млрд тенге. При этом в сельском хозяйстве начато развитие три кластерных направлений.

Так, в рамках хлопко-текстильного кластера планируется реализация пяти проектов на общую сумму 197 млрд тенге. Предполагается, что на нем будет создано 7 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта начато строительство десять крупных заводов на сумму 147 млрд тенге, охватывающих полный цикл переработки хлопка, в том числе четыре хлопкоперерабатывающих завода, четыре текстильных фабрики и два производства капельного орошения.

Сегодня завершено строительство одного завода по производству труб из ПВХ капельного орошения.

Также в этом году в Отырарском районе будет запущен двойной хлопкоперерабатывающий завод и производство капельного орошения. Кроме того, в Туркестане откроют две текстильные фабрики.

При полной реализации проектов вода будет сэкономлена в три-четыре раза. А производительность хлопка удваивается, что позволяет производить готовые текстильные изделия.

Также в этом году социально-предпринимательской корпорацией «Туркестан» начат проект строительства трех хлопкоперерабатывающих заводов.