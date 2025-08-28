Строительство идет по графику

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Сейчас в Карагандинской области в рамках нацио­нального проекта «Келешек мектептері» возводятся шесть школ, причем пять из них дислоцируются в сельской местности.

Готовность этих зданий разная – от 42 до 95%. Школы в поселках им. Сакена Сейфуллина и Аксу-Аюлы, рассчитанные на 300 мест, сдадут в эксплуатацию в конце августа. Это значит, что совсем скоро в них прозвенит первый звонок. Остальные учебные заведения будут сданы в октябре и декабре нынешнего года.

Если говорить о подрядчиках, то ими являются две финансово стабильные и опытные компании – ТОО «Астана-Көктем С» и ТОО «Стинк ТФК». У заказчика к ним претензий нет. Строители не допускают срывов и укладываются в график производства работ.

– Более того, комфортные школы возводятся в ускоренные сроки, – подчеркивает заместитель председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Габит Малгаздаров. – Ускорение стало возможным благодаря применению механизма EPC-контрактов, который позволяет совмещать проектирование и строительство. Например, комфортная школа на 2 000 мест в микрорайо­не Кендала города Караганды была построе­на всего за девять месяцев при директивном сроке 18 месяцев и нормативном – 28 месяцев.

Вместе с тем заказчик контро­лирует качество работ. Для этого на каждом объекте есть авторский и технический надзор. Один специалист следит за строи­тельными работами, второй – за прокладкой инженерных сетей, третий – за качест­вом поставляемого оборудования и мебели. Свои отчеты с фото- и видеоматериалами они загружают в электронную систему eQurylys. Кроме того, везде установлены камеры видео­наблюдения, записи с которых можно поднять в любой момент.

Отметим, что на стройплощадках Карагандинской области используют материалы местного производства. Уровень казахстанского содержания колеблется в пределах 75–90%. К примеру, наружные стены школ, которые возводят в Караганде и в селе Уштобе, отделывают цветными панелями, произведенными карагандинской фирмой «МеталлоФасад». Местный завод ЖБИ № 5 поставляет железобетонные изделия и смеси, а компания «МеталлоСклад» – арматуру для фундамента и каркаса зданий. Карагандинские фирмы «Стальной мир» и «Строй Капитал 2021» произ­водят двери, окна и витражи для комфортных школ.

Если говорить о мебели, то вся она местного производства. Парты, стулья, кресла для актовых залов и кухонное оборудование для столовых поставляют компании региона – «МебельBro», Nura Treid и «АКРОС Company». Все эти предприятия включены в реестр отечественных производителей НПП «Атамекен», поскольку имеют большой опыт.

Все подрядные организации, которые участвуют в реализации национального проекта «Келешек мектептері», несут гарантийные обязательства: в течение пяти лет – на строительные конструкции и в течение трех лет – на инженерное оборудование. Если после введения школы в эксплуатацию обнаружатся дефекты, то строительная компания устраняет их за свой счет. Эта обязанность закреплена в EPC-контрактах, что обеспечивает высокую дисциплину исполнителей и защиту интересов государства.

Надо сказать, что данный механизм действует. Нынешним летом во время сильного дождя подтопило карагандинскую комфортную школу № 28, построенную в декабре 2024 года. Сотрудники АО «Samruk-Kazyna Construction» оповестили подрядчика, и тот устранил дефекты в рамках своих гарантийных обязательств.

