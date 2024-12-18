Строительство нового предприятия обсудил Бектенов с китайскими инвесторами

Сельское хозяйство , Китай , Инвестиции , Строительство
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с китайской делегацией во главе с заместителем председателя правления группы компаний Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd. Ма Хуньханом

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса, а также перспективы взаимодействия в сферах углехимии, машиностроения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Китайская многопрофильная компания Dalian Hesheng Holdings является обладателем технологического патента в области переработки и ферментации пшеницы, использует передовые цифровые технологии. Новый инвестиционный проект по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке пшеницы планируется реализовать в Акмолинской области. Сумма инвестиций на первом этапе составит $500-800 млн, второй и третий этапы реализации проекта оцениваются еще в $1 млрд. Мощность переработки на первом этапе составит 1 млн тонн пшеницы с перспективой наращивания до 3 млн тонн в год. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.

Проектом также предусмотрено строительство угольной теплоэлектростанции и углехимического комплекса. В результате переработки угля ожидается получение 150-400 тыс. тонн жидкого аммиака в год.

В целом реализация нового агропроекта окажет мультипликативный эффект, поспособствует модернизации сельского хозяйства, а также даст импульс развитию смежных отраслей, таких как логистика и торговля.

Премьер-министр подчеркнул важность активного наращивания переработки пшеницы, в том числе с учетом выхода на рекордные показатели урожая зерновых.

«Казахстан является развитой в аграрном секторе страной. Мы стремимся к увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это направление является приоритетом для нашей страны. Правительство нацелено на локализацию производств и трансферт передовых технологий», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Заместитель председателя правления китайской группы компаний Dalian Hesheng Ма Хуньхан, в свою очередь, высоко оценил перспективы сотрудничества и развития производства в Казахстане. Отмечен благоприятный деловой климат и созданные условия для ведения бизнеса. Ма Хуньхан сообщил, что начало строительства завода запланировано на второй квартал 2025 года.

В ходе встречи также выступили председатель правления по аграрному направлению Dalian Hesheng Holdings Group Юй Юфэй, старший инженер компании Шу Сонгпо, являющийся разработчиком уникальной технологии биоферментации пшеницы и автором передовых решений в отрасли.

По итогам встречи руководитель правительства поручил заинтересованным государственным органам в кратчайшие сроки провести необходимую работу по заключению инвестиционного соглашения с китайскими партнерами.

#инвесторы #переработка #пшеница #Dalian Hesheng Holdings

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