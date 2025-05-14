Он бросился в реку, чтобы помочь мальчику

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Студент из Усть-Каменогорска Ерасыл Омарханов 13 мая оказался случайным свидетелем, когда на реке Ульба стал тонуть ребенок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат ВКО

Он бросился в воду и спас пятилетнего мальчика. Как оказалось, мальчик гулял со своей сестрой у реки и упал в воду, течением стало его уносить. Ерасыл вовремя оказался рядом.

Ерасыл Омарханов – студент Казахстанско-Американского Свободного университета. По его словам, на его месте поступил бы так любой, героем себя не считает.

ДЧС ВКО просит родителей не оставлять детей без присмотра, а при чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.