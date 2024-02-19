Студентам колледжей повысят стипендии

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Осенью они получат прибавку в размере 50%, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С сентября 2023 года размер стипендии для 250 тысяч студентов колледжей увеличился на 50%. По информации Минпросвещения, в этом году она повысится еще на 50%. Повышение коснется около 300 тысяч студентов.

— Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге, — поделился главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.

Кроме того, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – питанием и проездом.

В ведомстве напомнили, что всего в колледжах страны обучаются 542 тысячи студентов, из них 344 тысяч охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.

#студенты #Минпросвещения #колледжи #повышение #стипендии

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