Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС Общество 5 сентября 2024 г. 6:00 2 Кадиша Ныгмет В Послании Глава государства затронул тему развития мирного атома и объявил дату общенационального референдума по вопросу строительства в стране АЭС – голосование состоится 6 октября. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов На актуальные вопросы, касающиеся сферы атомной энергетики, студентам ВКТУ ответили специалисты и эксперты. Они с помощью реальных данных и примеров объяснили, что АЭС – это надежный источник энергии, способный обеспечить непрерывное электроснабжение независимо от погодных условий, к тому же обладающий рядом преимуществ, в том числе долговременной экономической эффективностью. По словам декана Школы архитектуры, строительства и энергетики ВКТУ Айбека Акаева, строительство АЭС не только снизит углеродный след, но и окажет мультипликативный социально-экономический эффект, способствуя росту научно-технического потенциала страны и созданию рабочих мест. В целом в связи с износом угольных станций и ростом потребления электроэнергии развитие атомной энергетики становится необходимостью, отвечающей мировой повестке углеродной нейтральности и обеспечивающей стабильность энергосистемы. Продолжает оставаться актуальным вопрос подготовки кадров и развития ядерной науки. В Казахстане создается соответствующий центр, призванный решить проблемы нехватки профессионалов, старения лабораторной базы и сохранения критических знаний. #студенты #АЭС #ВКТУ