Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС

Общество
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Кадиша Ныгмет

В Послании Глава государства затронул тему развития мирного атома и объявил дату общенационального референдума по вопросу строительства в стране АЭС – голосование состоится 6 октября.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На актуальные вопросы, касающиеся сферы атомной энергетики, студентам ВКТУ ответили специа­листы и эксперты. Они с помощью реальных данных и примеров объяс­нили, что АЭС – это надежный источник энергии, способный обеспечить непрерывное электроснабжение независимо от погодных условий, к тому же обладающий рядом преимуществ, в том числе долговременной экономической эффективностью.

По словам декана Школы архитектуры, строительства и энергетики ВКТУ Айбека Акаева, строи­тельство АЭС не только снизит углеродный след, но и окажет мультипликативный социально-экономический эффект, способствуя росту научно-технического потенциала страны и созданию рабочих мест.

В целом в связи с износом угольных станций и ростом потребления электроэнергии развитие атомной энергетики становится необходимостью, отвечающей мировой повестке углеродной нейтральности и обеспечивающей стабильность энергосистемы.

Продолжает оставаться актуальным вопрос подготовки кадров и развития ядерной науки. В Казахстане создается соответствующий центр, призванный решить проб­лемы нехватки профессионалов, старения лабораторной базы и сохранения критических знаний.

#студенты #АЭС #ВКТУ

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