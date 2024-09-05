Студентам ВКТУ рассказали о преимуществах АЭС

На актуальные вопросы, касающиеся сферы атомной энергетики, студентам ВКТУ ответили специа­листы и эксперты. Они с помощью реальных данных и примеров объяс­нили, что АЭС – это надежный источник энергии, способный обеспечить непрерывное электроснабжение независимо от погодных условий, к тому же обладающий рядом преимуществ, в том числе долговременной экономической эффективностью.

По словам декана Школы архитектуры, строительства и энергетики ВКТУ Айбека Акаева, строи­тельство АЭС не только снизит углеродный след, но и окажет мультипликативный социально-экономический эффект, способствуя росту научно-технического потенциала страны и созданию рабочих мест.

В целом в связи с износом угольных станций и ростом потребления электроэнергии развитие атомной энергетики становится необходимостью, отвечающей мировой повестке углеродной нейтральности и обеспечивающей стабильность энергосистемы.

Продолжает оставаться актуальным вопрос подготовки кадров и развития ядерной науки. В Казахстане создается соответствующий центр, призванный решить проб­лемы нехватки профессионалов, старения лабораторной базы и сохранения критических знаний.