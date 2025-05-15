120 молодых специалистов из Казахстана пройдут профессиональное обучение в Испании по направлению инжиниринга. По завершении курса они получат возможность трудоустройства в международных проектах компании Tecnicas Reunidas.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Образовательная рограмма стартовала при поддержке Министерства энергетики в сотрудничестве с ведущей международной инжиниринговой компанией Tecnicas Reunidas (TR) и рядом партнёров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Основная цель проекта - подготовка высококвалифицированных инженерных кадров мирового уровня для нефтехимической отрасли, а также создание условий для интеграции отечественных специалистов в передовые международные технологические платформы. Продолжительность программы составляет 4 года.

Кроме того, предусмотрена подготовка рабочих кадров. В городе Атырау на базе колледжа APEC начнётся обучение специалистов по востребованным техническим профессиям, ориентированное на потребности крупных нефтехимических проектов, реализуемых дочерними организациями АО «НК «КазМунайГаз».

Министерство энергетики рассматривает данные инициативы, как важный шаг в развитии человеческого капитала и устойчивого роста нефтехимической отрасли страны.