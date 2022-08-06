Субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией – Премьер

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В ходе совещания было отмечено, что за последний месяц рост цен составил 0,8%. Больше всего подорожали репчатый лук, сахар и рис, при этом отмечается снижение цен на капусту, морковь и картофель.

По данным МСХ, на сегодня в стране имеется более 680 тысяч тонн основных продовольственных товаров, включая говядину, мясо птицы, муку, картофель, подсолнечное масло, куриное яйцо и молоко. Принимаются комплексные меры по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом пшеницы, сахара и соли.

"Минсельхозом принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Теперь нужно принять меры, чтобы энергично продвигаться по его реализации с соответствующими регионами. Также, когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз сахара, их раздали множеству мелких поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более низкой цене, чем это могут сделать мелкие компании", — сказал Алихан Смаилов.

На заседании было также отмечено, что Агентством по защите и развитию конкуренции продолжается реализация мер антимонопольного реагирования в отношении площадок реализации социально значимых продовольственных товаров. В частности, с начала года заключено 132 комплаенс-соглашения, в том числе со снижением торговой надбавки с 15 до 10%, по всем фактам торговых нарушений проводятся расследования.

Что касается регионов – максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской областях (1,3%).

"Мы видим, что субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстра доходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том числе по торговым наценкам на всех этапах реализации, то ситуация не изменится", — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул, что еще одним волнующим граждан вопросом стал рост цен на лук. Так, за последний месяц цены выросли в среднем на 11,9%. Наибольший рост за месяц зафиксирован в Западно-Казахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы.

"Коллеги, если по сахару были объективные внешние причины, то ситуация с луком – это результат вашей недоработки. У акиматов имелись все возможности, в том числе механизм своевременной контрактации поставок будущего урожая. Поручаю акимам регионов активно использовать его для наполнения стабилизационных фондов. При этом хочу подчеркнуть, что в данном вопросе важна своевременность", — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии.

"Поручаю акимам регионов активизировать работу указанных комиссий, более тесно работать с сельхозтоваропроизводителями и оптовиками. Кроме того, необходимо усилить меры контроля и привлечения к административной ответственности за превышение торговой надбавки, отходя от формальных подходов работы", — сказал Алихан Смаилов.

Подводя итоги совещания, глава Правительства еще раз подчеркнул, что вопросы сдерживания цен на продукты питания имеют приоритетное значение.

В этой связи Министерству сельского хозяйства поручено: представить эффективный и актуальный баланс производства и потребления СЗПТ, отражающий все факторы влияния на продовольственную безопасность; совместно с акиматами областей в ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию регионами осенних овощей; на постоянной основе мониторить объемы запасов СЗПТ и оперативно реагировать на их изменения.

Акиматам регионов Премьер поручил обеспечить своевременное наполнение социально значимыми продовольственными товарами стабилизационных фондов.

"Министерству торговли совместно с акиматами регионов поручаю усилить работу по осуществлению контроля за соблюдением допустимой розничной торговой надбавки и повысить в целом эффективность принимаемых мер. Необходимо выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам и направленные на борьбу не с последствиями, а с причинами роста", — сказал Премьер-министр.