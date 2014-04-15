Субсидии возросли

Повышение производительности труда на основе ускоренной модернизации и интенсификации, укрупнения сельхозформирований, внедрения новых прогрессивных технологий, обновления машинно-тракторного парка и развития кормовой базы животноводства – одно из важнейших направлений в Послании Главы государства. Эта работа ведется с учетом господдержки в рамках программы по развитию агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы «Агробизнес-2020».

За счет действующих механизмов субсидирования, предусмотренных документом, в 2013 году на развитие аграрного сектора региона было выплачено 9,3 млрд. тенге. В том числе 6,2 млрд. тенге – на развитие растениеводства и 3,1 млрд. тенге – животноводства. Нынче субсидии по первому направлению составят 9,7 млрд. тенге, по второму – 3,4 млрд.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау