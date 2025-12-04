Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гражданское дело по иску прокуратуры города рассмотрели в Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области. Надзорное ведомство посчитало, что при расчете новых тарифов, которые утвердили депутаты еще в декабре прошлого года, были допущены серьезные нарушения, передает Kazpravda.kz

В частности, во время судебных разбирательств выяснилось, что при формировании полной себестоимости сбора и вывоза ТБО за 2023 год ТОО «Тазалык 2012» включило расходы, не предусмотренные Методикой расчёта тарифов, утвержденной уполномоченным государственным органом. Мусоровывозящая компания заложила в структуру себестоимости почтовые и иные услуги, командировочные расходы, государственную пошлину, нотариальные услуги, консультационные и информационные услуги, обучение и другие.

- Кроме того, было установлено, что при расчёте себестоимости сортировки и переработки ТБО необоснованно использованы данные за 2018 год на сумму более 118 млн тенге. Согласно пункту 9 Методики, при наличии фактических затрат за предыдущие четыре квартала предприятия обязаны использовать данные именно этого периода. Следовательно, ТОО должно было представить фактические расходы за 2023 год, однако этого сделано не было, - уточняется в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

Учитывая все эти нарушения, которые и привели к завышенному тарифу, Фемида отменила решение гормаслихата об утверждении стоимости услуг на сбор и вывоз мусора.