Центральной фигурой громкого коррупционного дела стала Акшагуль Бердиалиева, ранее занимавшая пост главы отдела образования Шардаринского района. Суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфис­кацией имущества. Восемь бухгалтеров отдела получили по семь лет исправительной колонии каждый.

Реакция подсудимых и их родных в зале суда была эмоциональной: многие не сдерживали слез. Некоторые

семьи намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Из 15 фигурантов четверо попали под амнистию: один из них полностью возместил причиненный ущерб, трое других достигли пенсионного возраста. Трое временно исполнявших обязанности руководителя признаны виновными в халатности, но получили менее жесткое наказание. Двум женщинам, имеющим малолетних детей, суд предоставил отсрочку – отбывание наказания начнется через пять лет.

Одна из обвиняемых скончалась еще на стадии следствия, однако суд посмертно приз­нал ее виновной в участии в преступной схеме.

Следствие по делу длилось почти год. По информации суда, материалы уголовного дела составили 730 томов. Объемы хищений оказались колоссальными – присвоенные суммы варьировались от 22 до 200 млн тенге на каждого фигуранта.

По данным следствия, похищенные средства были использованы для приобретения различного имущества. Суд постановил обратить в доход государства более 20 объек­тов движимого и недвижимого имущества, включая квартиры, автомобили и ювелирный магазин в одном из торговых центров региона.

Некоторые обвиняемые возместили ущерб частично, однако значительная сумма так и осталась невозвращенной. Потерпевшая сторона – государство – требует полного возмещения убытков в рамках гражданского иска.

Как сообщили в суде, это дело – лишь часть масштабного расследования. По предварительным данным, в восьми районах Туркестанской области сотрудники отделов образования подозреваются в аналогичных преступлениях. Общий ущерб может достигать 12 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу. У осужденных остается право на апелляцию. Адвокаты некоторых подсудимых уже заявили о намерении обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.