Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении Ж., преданного суду по части 1 статьи 99 УК (убийство), передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

22 июня 2025 года около 00:00 часов Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Д. и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

В соответствии с частью 1 статьи 340 УК, главное судебное разбирательство проведено в пределах того обвинения, по которому Ж. был предан суду.

Санкция части 1 статьи 99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Ж. ранее не судим, частично признал свою вину.

Однако, учитывая, что по делу установлено отягчающее обстоятельство - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд признал Ж. виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.