Судьба ветерана - пример для всех

День Победы
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Лилия Мухитова

101-летнему ветерану вручили благодарственное письмо и памятные подарки 

фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК

Военнослужащие Национальной гвардии посетили дом 101-летнего фронтовика – полковника в отставке, почетного ветерана МВД, совета ветеранов Медеуского района и энергетической отрасли Камбара Сарсенова.

Командир воинской части 5571 им. Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы полковник Максат Баймагулов, а также председатель совета ветеранов майор запаса Берик Алмагамбетов отметили выдающийся труд и достойную жизнь Камбара Амировича и поздравили его с 80-летием Великой Победы.

Камбару Сарсенову были вручены благодарственное письмо и памятные подарки от регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД РК и совета ветеранов.

– Ежегодно чествовать наших фронтовиков стало доброй традицией. Их подвиги – пример для воспитания подрастающего поколения. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Поэтому мы всегда стараемся уделять им внимание, проявлять заботу и делать все, чтобы они чувствовали нашу поддержку, – отметил командир воинской части полковник Максат Баймагулов.

Под окнами ветерана военный оркестр исполнил легендарную песню «День Победы», марш «Прощание славянки», а также «Смуглянку» и «Катюшу». Затем военнослужащие Национальной гвардии прошли торжественным маршем.

Камбар Амирович был призван в армию 12 августа 1942 года. Во время войны он трижды был ранен. Участвовал в освобождении Калининской области, Белоруссии, Латвии, Литвы и Польши, сражался в Восточной Пруссии и на территории Германии. Был демобилизован после ранения в Кенигсберге.

За заслуги перед Родиной Камбар Сарсенов награжден орденами Отечест­венной войны I и II степени, орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». В 1980 году после 33 лет службы в системе МВД он вышел на пенсию. Однако и после этого Камбар Амирович продолжил работать в энергетической системе Алматы, где трудился еще 18 лет.

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